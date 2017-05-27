تداول نشطاء على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة تظهر رفع علم مصر أعلى فندق “شيراتون الدوحة” الذي يقع في قلب العاصمة القطرية، وذلك تضامنًا مع مصر ضد الحادث الإرهابي الذي طال 29 من أقباط المنيا أمس.

وقال النشطاء، إنه “: بالرغم من الشتائم التي طالت ليس قطر كدولة ولكن والدة أمير قطر.. قطر تتضامن مع ضحايا حادث المنيا برفع العلم المصري على شيراتون الدوحة”.

وأعربت دولة قطر أمس الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي في المنيا.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبر البيان، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري، وتمنياتها للجرحى بالشفاء.

وأسفر الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم “داعش”، عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً، بينهم أطفال، وأصيب 24 آخرون، بينهم عدد كبير إصاباتهم خطيرة، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة، فيما قال مسؤول قبطي على “تويتر” إن 35 قتيلاً بينهم أطفال سقطوا في الهجوم على أقباط المنيا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خالد مجاهد، إن 12 من ضمن المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتماثلهم للشفاء، فيما تم تحويل إحدى الحالات (طفل) إلى مستشفى المنيا الجامعي، و11 حالة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.