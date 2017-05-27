أكد الحاخام الإسرائيلي “نير بن آرتسي” أن مصر مقبلة على مرحلة شديدة الخطورة على المستويات كافة، لا سيما الاقتصادية والأمنية منها، معتبرا أن البلاد تقف اليوم على أعتاب أزمة جوع واسعة.

وأضاف الحاخام الإسرائيلي في عظته الأسبوعية التي ترجمتها وطن أن الجماعات الإرهابية يزداد نفوذها يوما تلو الآخر في سيناء، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في حيرة من أمره ولا يعلم ماذا عليه أن يفعل حتى يواجه هذه التحديات الاقتصادية والأمنية.

واعتبر نير بن آرتسي أن داعش وباقي التنظيمات الإرهابية تخوض اليوم حربا من أجل البقاء، لذا ما فعله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق خلال السنوات الماضية، سيعيد تكراره في مصر خلال الفترة المقبلة، ولا شك أنه سيجد بيئة حاضنة، خاصة في ظل وجود عشرات الملايين من المصريين الذين لا يملكون سبل العيش والغذاء.

ولفت الحاخام الإسرائيلي إلى أن الحرب في سوريا ستظل متواصلة حتى تمحو البلاد تماما، معتبرا أن ما يحدث لها عقب من الله بسبب أنها قبل بضع سنوات، تعاونت جنبا إلى جنب مع حزب الله والفلسطينيين في غزة وإيران والعراق لإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل من غزة خلال الحرب الأخيرة عام 2014 مع حماس. واعتبر نير بن آرتسي أن الرب فاجأ شعب إسرائيل قبل عامين بتدمير سوريا، لأنهم أرادوا تدمير أرض إسرائيل.