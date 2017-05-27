قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه جلب مئات المليارات من الدولارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, اثارت جدلا واسعا ” الأمر الذي يعني الوظائف، الوظائف، الوظائف “.

وكان «ترامب» توجه في وقت سباق بالشكر للمملكة العربية السعودية شعبا وحكومة في ختام القمة السعودية الأمريكية التي جرت في العاصمة الرياض، السبت الماضي.

وقال «ترامب» آنذاك، وفقا للصحافيين المرافقين له خلال زيارته: «لقد كان يوما رائعا، استثمارات هائلة في الولايات المتحدة، استثمارات بمئات المليارات من الدولارات إلى داخل الولايات المتحدة، والوظائف، والوظائف، والوظائف».

احتضنت الرياض في 20 مايو/أيار 2017 قمة بين «ترامب» والعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» جرى خلالها بحث العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة لاستقرار وأمن المنطقة.

وخلال هذه القمة السعودية الأمريكية وقع الملك «سلمان» و«ترامب» عدة اتفاقيات تعاون عسكري ودفاعي وتجاري بقيمة 460 مليار دولار، فيما قال وزير التجارة السعودي «ماجد القصبي» إن بلاده منحت تراخيص للاستثمار بالمملكة لـ23 من كبرى الشركات الأمريكية.

ووقت السعودية والولايات المتحدة اتفاقيات دفاعية بقيمة 460 مليار دولار، منها 110 مليارات قيمة صفقات عسكرية سابقة، وستسلم بموجبها واشنطن أسلحة على الفور للجانب السعودي، بالإضافة إلى صفقات تعاون دفاعي بقيمة 350 مليارا على مدى 10 سنوات.

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