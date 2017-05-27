قال مسؤول فلسطيني رفيع، اليوم السبت، إن المعتقلين الفلسطينيين علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير لرويترز: بعد مفاوضات استمرت عشرين ساعة مع قيادة الإضراب على رأسهم مروان البرغوثي تم التوصل لاتفاق ينهي إضراب المعتقلين الذي استمر أربعين يوما.

وأوضح قراقع أنه لا توجد لديه تفاصيل حول هذا الاتفاق، ولم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي حول الاتفاق.

وبدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ السابع عشر من الشهر الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام بقيادة مروان البرغوثي (59 عاما) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد أمضى منها خمسة عشر عاما، ويطالب المعتقلون بإنهاء سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري إضافة إلى مطالب تتعلق بزيارة ذويهم وكذلك أمور تتعلق بالصحة والتعليم.