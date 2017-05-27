” أحسنت يا ريس سيسي لا تتردد فى العقاب السريع”.. هكذا كانت رسالة الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة “السياسية” الكويتية, الذي بارك الهجوم الجوية المصرية على مواقع ليبية قائلاً ” ضربت قواعد الإرهاب فى ليبيا من الذين أرهبوا مصر وأهلها، لقد أسعدتنا بالثأر السريع لأهلك”.

أحسنت ياريس سيسي لاتتردد في العقاب السريع ضربت قواعد الارهاب في ليبيا من الذين أرهبوا مصر وأهلها لقد أسعدتنا بالثار السريع لأهلك — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) May 26, 2017

وأضاف الجار لله في تغريدة رصدتها “وطن” على تويتر.. ” الرئيس السيسي قرر أن يضرب الإرهاب خارج مصر أيًا كان مكانه، الدولة التي تساعد الإرهاب في مصر ستصل إليها صقور مصر التي دكت قواعد الإرهاب بليبيا”.

الرئيس السيسي قررأن يضرب الارهاب خارج مصر أيآ كان مكانه

الدوله التي تساعد الارهاب في مصر ستصل إليها صقور مصر التي

دكت قواعد الارهاب بليبيا — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) May 26, 2017

وتابع الجارالله المعروف عنه مواقفه المؤيدة لنظام السيسي ومن قبله نظام المخلوع مبارك: “ترامب الرئيس الأمريكي أيد الرئيس السيسي في إجراءاته في محاربة الإرهاب، وفى الانتقام من الذين أرهبوا شعب مصر ترامب أيد معاقبة من يساعد القتلة”.