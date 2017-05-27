” أحسنت يا ريس سيسي لا تتردد فى العقاب السريع”.. هكذا كانت رسالة الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة “السياسية” الكويتية, الذي بارك الهجوم الجوية المصرية على مواقع ليبية قائلاً ” ضربت قواعد الإرهاب فى من الذين أرهبوا وأهلها، لقد أسعدتنا بالثأر السريع لأهلك”.

وأضاف الجار لله في تغريدة رصدتها “وطن” على تويتر.. ” الرئيس قرر أن يضرب الإرهاب خارج مصر أيًا كان مكانه، الدولة التي تساعد الإرهاب في مصر ستصل إليها صقور مصر التي دكت قواعد الإرهاب بليبيا”.

وتابع الجارالله المعروف عنه مواقفه المؤيدة لنظام السيسي ومن قبله نظام المخلوع مبارك: “ترامب الرئيس الأمريكي أيد الرئيس السيسي في إجراءاته في محاربة الإرهاب، وفى الانتقام من الذين أرهبوا شعب مصر ترامب أيد معاقبة من يساعد القتلة”.