يحدث أن يزداد وزن بعض الأشخاص في شهر رمضان الفضيل، رغم الجوع وساعات الصيام الطويلة. لكنّ لهذا الإزدياد تفسيره وأسبابه، ومنها الآتي:

1- تناول الطعام دون توقف في الفترة ما بين الإفطار والسحور مع عدم الحركة، الأمر الذي يؤدي إلى الخمول.

2- تناول الحلويات الرمضانية الغنية بالسعرات الحرارية مثل الكنافة أو القطايف ظناً من البعض أن الجسم يحتاج إلى السكر حتى ينعم بالطاقة والنشاط، وذلك على عكس رأي خبراء التغذية الذين ينصحون بتناول بضعة حبات من التمر فقط للحصول على كمية السكر اللازمة للجسم.

3- تناول الأطعمة المقلية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية كالسمبوسك بأنواعها والكبيبة وغيرها.

4- عدم تهيئة المعدة لتناول الطعام بعد فترة طويلة من الصوم قد تتجاوز الـ12 ساعة، وتكون هذه التهيئة وفق خبراء التغذية عن طريق تناول كأس من العصير الطبيعي الخالي من السكر المضاف، أو بضعة حبات من التمر مع كأس من الماء غير المثلج والانتظار لمدة تتراوح من 10 إلى 20 دقيقة قبل تناول الوجبة الرئيسية.

5- عدم ممارسة الرياضة والميل إلى الراحة المطلقة بعد الإفطار.

6- النوم مباشرة بعد تناول الإفطار.

وينصح خبراء التغذية بعدم الإسراف في تناول الطعام خلال وجبة الإفطار والمشي لمدة نصف ساعة على الأقل يومياً، كما ينصحون باستبدال الحلويات الرمضانية بالفواكه الطازجة لضمان عدم كسب وزن غير مرغوب به.