أظهر مقطع فيديو، لحظة مرعبة تعرض لها صياد من قبل دبّ أسود في كندا، بينما كان في رحلة صيد.

وعندما بدأ الدب بالسير نحو “ريتشارد ويسلي” من “هيرست أونتاريو”، والذي كان يحمل قوساً، حاول تخويف الحيوان من خلال إحداث أصوات عالية، ثم بدأ بالتراجع مع الاستمرار في الصراخ، ولكن الدب واصل توجهه نحوه.

وقفز الدب قفزة مرعبة نحو “ويسلي”، حتى أصبح في ارتفاع الكتف أو الرقبة، لكن الصياد استطاع أن يبعد فم الحيوان عنه عبر القوس الذي كان معه.

وعلى الرغم من أن الكاميرا سقطت من “ويسلي” إلا أنها ظلت تسجل لحظات الصراع مع هذا الحيوان قبل أن يفر بعيدا .