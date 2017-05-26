صفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دوسكو ماركوفيتش رئيس وزراء الجبل الأسود، ليصل الى الصف الأول بين قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال زيارته إلى مقر الحلف الخميس.

ووصل ترامب إلى المقر الجديد للناتو في بروكسل لحضور قمةٍ مع قادة العالم، وهي قمة الحلف الأولى له رفقة الأعضاء الـ27 الآخرين في الحلف العسكري، وفق ما جاء في تقرير سي إن إن.

وظهر ترامب في مقطع فيديو نشرته شبكة سي إن إن الأميركية، وهو يتخطى رئيس وزراء الجبل الأسود بدفعه جانباً بيده اليمنى؛ ليصل إلى مقدمة الحاضرين، حيث كان يقف بعض القادة.