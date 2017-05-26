توّجت “فيان السليماني”، بلقب ملكة جمال العراق لعام 2017 خلال الحفل الذي أقيم في بغداد بمشاركة عدد من فتيات العراق، وشارك في المسابقة فتيات من الأكراد والتركمان وكذلك المسيحيين والأزيديين .

وتسعى العراق إلى استمرار الحفل بشكل سنوي حيث تواصل المسابقة طريقها للعام الثالث على التوالي بعد أن عانت من التوقف لسنوات طويلة دامت إلى 45 عاماً، إلى أن عادت للنور من جديد قبل عامين من الآن، والتي يشارك بها فتيات من مختلف أنحاء العراق.

وتشارك في المسابقة هذا العام للمرة الأولى في تاريخ العراق الحديث فتيات من الأكراد والتركمان وكذلك المسيحيين والأيزيديين، كما أن الفائزة بلقب ملكة جمال العراق لعام 2017 ستمثل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون أو ملكة جمال العالم التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية.