تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لمجموعة من الضباط الموالين للواء الليبي المتقاعد “خليفة حفتر”، يطالبون فيه بالكشف عن المسؤول عن تهريب مقاتلي تنظيم “داعش” من بنغازي ودرنة العام الماضي.

وقال الضباط في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” في بيان لهم: “نحن أبناء المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة الذين خاضوا المعارك وقدموا قوافل الشهداء الأبرار في معركة الكرامة والعزة ضد الإرهابيين الذين عاثوا في الأرض فسادا”.

وأضاف البيان: “نعلن بأننا لن نقبل بحادثتي تهريب الدواعش من درنة وبنغازي دون كشف التحقيقات للناس مما أدر لزعزعة الوضع الامني وعودة التفجيرات والاغتيالات”.

وتابع البيان قائلا: ” لم ولن ننم على كل التضحيات التي قدمناها، وفي ذات الوقت لن نقبل من أي طرف كان أن يدوس عليها من أجل أطاع شخصية تضيع حقوق الوطن والمواطنين”، مؤكدا على الدعوة للمصالحة الوطنية، رافضا أن يتحدث أحد باسمهم.

#بيان لمجموعة من قادة #حفتر يعلنون فيه أنهم لن يقبلوا بتمريرحادثتي تهريب عناصر #داعش من #بنغازي_ودرنة،ويطالبون بالتحقيق وكشف الحقيقة للناس pic.twitter.com/a1ZrUaxTZG — أخبارالعالم الإسلامي (@muslim2day) May 26, 2017

وكان تسريب صوتي قد تم بثه مؤخرا يثبت علاقة خليفة حفتر بتنظيم داعش، حيث كشف التسجيل بأن فتح الطريق لتنظيم داعش للخروج من درنة تم بأوامر شخصية من خليفة حفتر.

وكشفت معلومات مؤكدة، بأن خليفة حفتر تدخل لإفساح الطريق لـ”داعش” للانسحاب من درنة، وقام بتزويدهم بالآليات والوقود ودفع بهم للاتجاه إلى مدينة سرت الواقعة في وسط البلاد التي ظهر فيها التنظيم أيضاً عقب انسحاب قوات تابعة للمؤتمر الوطني العام منها بطلب من أهالي سرت، حيث تمكن التنظيم من بسط سيطرته عليها وصار يشكل تهديداً كبيراً لكل المناطق الليبية، وتنامت قوة التنظيم في سرت، وبدأ ينفذ عمليات تفجيرية تستهدف مدن الغرب الليبي كمصراتة وطرابلس وغيرها.