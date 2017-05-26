تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع لمجموعة من الضباط الموالين للواء الليبي المتقاعد “خليفة حفتر”، يطالبون فيه بالكشف عن المسؤول عن تهريب مقاتلي تنظيم “داعش” من ودرنة العام الماضي.

 

وقال الضباط في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” في بيان لهم: “نحن أبناء المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة الذين خاضوا المعارك وقدموا قوافل الأبرار في معركة الكرامة والعزة ضد الإرهابيين الذين عاثوا في الأرض فسادا”.

 

وأضاف البيان: “نعلن بأننا لن نقبل بحادثتي تهريب الدواعش من وبنغازي دون كشف التحقيقات للناس مما أدر لزعزعة الوضع الامني وعودة والاغتيالات”.

 

وتابع البيان قائلا: ” لم ولن ننم على كل التضحيات التي قدمناها، وفي ذات الوقت لن نقبل من أي طرف كان أن يدوس عليها من أجل أطاع شخصية تضيع حقوق الوطن والمواطنين”، مؤكدا على الدعوة للمصالحة الوطنية، رافضا أن يتحدث أحد باسمهم.

وكان تسريب صوتي قد تم بثه مؤخرا يثبت علاقة خليفة حفتر بتنظيم داعش، حيث كشف التسجيل بأن فتح الطريق لتنظيم داعش للخروج من درنة تم بأوامر شخصية من خليفة حفتر.

 

وكشفت معلومات مؤكدة، بأن خليفة حفتر تدخل لإفساح الطريق لـ”داعش” للانسحاب من درنة، وقام بتزويدهم بالآليات والوقود ودفع بهم للاتجاه إلى مدينة الواقعة في وسط البلاد التي ظهر فيها التنظيم أيضاً عقب انسحاب قوات تابعة للمؤتمر الوطني العام منها بطلب من أهالي ، حيث تمكن التنظيم من بسط سيطرته عليها وصار يشكل تهديداً كبيراً لكل المناطق الليبية، وتنامت قوة التنظيم في ، وبدأ ينفذ عمليات تفجيرية تستهدف مدن الغرب الليبي كمصراتة وطرابلس وغيرها.