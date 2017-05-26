نشر نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو لقطة “حميمية” مع مع صديقته الحسناء “جورجينا رودريغيز”، على أريكة في المنزل، كما أضاف “قلبا” يمثل ما يكنه للفتاة البالغة من العمر (22 عاماً).

وتظهر الصورة الفوتغرافية رونالدو، 32 عاما، بملابس رياضية، يحتضن صديقته التي التقاها صدفة بمتجر للأزياء وسط مدريد في يونيو الماضي، ولم يهدر وقتا طويلا قبل الدخول في علاقة غرامية معها.

ويستعد أفضل لاعب في العالم إلى خوض معركة نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس في 3 يونيو المقبل، كما ضمه المدير الفني لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس، إلى قائمة بطل أوروبا الذي يشارك بكأس القارات في روسيا الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانيّة، مؤخراً، أن حبيبة رونالدو، حصلت على وظيفة جديدة بعدما طُرِدَت مؤخراً من عملها في متجر عالمي.

ووفقاً للصحيفة فقد باشرت “رودريغيز” العمل كعارضة أزياء في وكالة عالمية، بعدما تم طردها من عملها في متجرٍ عالميّ، بسبب اهتمام الجمهور والمصورين الكبير بها!