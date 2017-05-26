تعرض بعض الفضائيات في شهر رمضان المبارك، مجموعةً من البرامج الهادفة التي تحترم عقل المشاهد ووقته، وتمنحه جرعة ثقافية ودينية وعملية دسمة، وسوف تفتح آفاقاً جديدة للمعرفة، إليكم أبرزها:

1- قمرة “2”.. أحمد الشقيري: مرة أخرى يقدم الإعلامي السعودي أحمد الشقيري برنامج “قمرة” في موسمه الثاني، وهو عبارة عن مسابقة تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع؛ للتنافس فيما بينهم في تقديم محتوى إعلامي إيجابي ومؤثر، يسلط الضوء على مشكلة ما أو مغامرة أو مبادرة مجتمعية.. وغيرها، ويُعرض على مجموعة قنوات MBC.

2-الإنسانية قبل التدين.. علي الجفري: يقدم الحبيب علي الجفري برنامجاً جديداً بعنوان “الإنسانية قبل التدين”، وفيه يناقش القضايا ذات البعد الإنساني من خلال قراءته لمواقف من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل: التعامل مع غير المسلمين والأسرى.. وغيرها من الموضوعات، وكيف يمكن الاستعانة بها في حل المشكلات التي تواجهنا في الوقت الراهن، بأسلوب يخاطب العقل والروح. ويُعرض على CBC.

3-ومحياي.. وليد فتيحي: يعود الدكتور وليدي فتيحي، في الموسم الرابع من برنامج “ومحياي” الذي يطمح إلى أن يكون الإنسان أفضل مما هو عليه، ليناقش القضايا المتعلقة بالصحة والمرض تحت عنوان إدارة العافية، بأسلوب علمي شائق يحتوي على الكثير من التجارب الإنسانية الملهمة. ويُعرض على قناة روتانا خليجية.

4-من الصفر.. مفيد النويصر: يستضيف الإعلامي السعودي مفيد النويصر في برنامج “من الصفر” مجموعة من كبار المشاهير، سواء كانوا رجال أعمال أو مفكرين أو رجال دولة؛ ليحكي كل منهم قصة نجاحه، وكيف كانت البداية، والصعوبات التي تخطها حتى يصل إلى قمة النجاح، لنتعرف على أفكارهم من قرب ونستفيد منها في حياتنا. ويُعرض على قناة MBC1.

5-رسالة من الله.. مصطفى حسني: يتناول مصطفي حسنى في برنامج “رسالة من الله” الرسائل القدرية والشرعية التي يرسلها الله في كل وقت إلى البشر، وكيف يقرأ الإنسان هذه الرسائل، ويفكر فيها حتى يصل إلى الحقيقة، وإلا فإنه يسير في الحياة حائراً. يُعرض على قناة النهار.

6-نورك فينا.. طارق سويدان: يناقش الدكتور طارق سويدان في برنامج “نورك فينا” الجانب المظلم في حياة البشر، مثل: الإرهاب، والكذب، والأمراض النفسية.. وغيرها، وكيف أثر بالسلب على الحياة، فضلاً عن مناقشة أين الدين في حياتنا، وذلك من خلال إعادة قراءة أسماء الله الحسنى بشكل جديد.