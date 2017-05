جمهورى الحبيب كل سنة وأنتم طيبين ورداً على أستفسارات بعد عرض برومو #رامز_تحت_الأرض طبعاً أنتوا عارفين أنا برفض الظهور فى مثل هذه البرامج ولا أحبذ الظهور فيها ورامز جلال حاول يوقعنى طول السنوات الماضيه لكن دون جدوى ومعرفش وحصل المقلب المره دى وكانت عن طريق الأعلامى #نيشان والذى عملت معاه حلقه قوية فى برنامج أنا والعسل وهو الذى دعانى للتسجيل معاه فى برنامج جديد حيقدمه فى شهر رمضان فى أبو ظبى وبعد التسجيل طلب منى الذهاب إلى الصحراء لتسجيل برومو للحلقة وهناك تم عمل المقلب من #رامز_جلال وكنت معترضة جداً فى الأول بعد المقلب وأنفعلت وطالبت بأيقافها وعدم عرضها ولكن بعد ماهديت من الصدمة فكرت لقيت أنها مغامرة جديدة علّيا وجمهورى عمره ماشافنى فى حاجه زى كده فوافقت على عرضها وللحقيقة وشهادة حق العمل معمول على أعلى مستوى فى التكنيك والأبهار ومجهود مبذول من جميع العاملين فيه وبالنسبة ليا مغامرة غريبة وجديدة فى حياتى لم أتعرض لها من قبل مع العلم تم تسجيل الحلقة فى بداية البرنامج وفى بداية تسجيل حلقاته قبل مايثار حوله أى جدل الفتره الماضية وكل سنة وأنتم طيبين #نادية_الجندي 😘💋

