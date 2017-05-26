شنّ البروفيسور والأكاديمي المصريّ، عصام عبد الشافي، هجوماً عنيفاً على “أبناء زايد”، ناعتاً إيّاهم بالخنجر القذر والمسموم في ظهر كل شريف، وذلك على إثر الهجوم الإعلامي من قبل وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها ضد قطر على حد قوله.

وقال “عبد الشافي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“:” #أبناء_زايد خونة الأمة خنجر قذر مسموم في ظهر كل حر وشريف أداة الصهاينة في تفتيت أوطاننا #قطر_ليست_وحدها وحدة الأحرار والشرفاء فرض”.

#أبناء_زايد

خونة الأمة

خنجر قذر مسموم

في ظهر كل حر وشريف

أداة الصهاينة في تفتيت أوطاننا#قطر_ليست_وحدها

وحدة الأحرار والشرفاء فرض#وأعدوا — Essam Abdelshafy (@essamashafy) May 25, 2017

وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد قال في تقرير له الخميس إن الترحيب المتلألئ الذي حظي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض تحول لظلام قاتم، بعد الهجمة الشرسة التي شنتها وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية ضد قطر، مؤكدا مسؤولية الإمارات عن الاختراقات التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية، مستشهدا بسوابق عديدة حول سعي الإمارات لتجنيد خبراء إلكترونيين “متسللين” لتحقيق أهدافها.