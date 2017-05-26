شنّ البروفيسور والأكاديمي المصريّ، عصام عبد الشافي، هجوماً عنيفاً على “”، ناعتاً إيّاهم بالخنجر القذر والمسموم في ظهر كل شريف، وذلك على إثر الهجوم الإعلامي من قبل الإماراتية والسعودية الموالية لها ضد على حد قوله.

 

وقال “عبد الشافي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن“:” #أبناء_زايد خونة الأمة خنجر قذر مسموم في ظهر كل حر وشريف أداة في تفتيت أوطاننا #قطر_ليست_وحدها وحدة الأحرار والشرفاء فرض”.

وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد قال  في تقرير له الخميس إن الترحيب المتلألئ الذي حظي به الرئيس الأمريكي دونالد  في تحول لظلام قاتم، بعد الهجمة الشرسة التي شنتها والسعودية ضد قطر، مؤكدا مسؤولية الإمارات عن الاختراقات التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية، مستشهدا بسوابق عديدة حول سعي الإمارات لتجنيد خبراء إلكترونيين “متسللين” لتحقيق أهدافها.

 