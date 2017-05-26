بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الخميس، سبل تطوير العلاقات بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وقالت الوكالة إن الشيخ تميم استعرض، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس أردوغان، “العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق تطويرها، وناقش عدداً من القضايا الإقليمية والدولية”.

وتشهد العلاقات التركية-القطرية تجانساً في الرؤية تجاه القضايا الإقليمية، فضلاً عن التوافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، كثورات الربيع العربي، والأزمات في سوريا وليبيا، والوضع بالعراق، بحسب وكالة الأناضول.

وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين في الآونة الأخيرة، تطورات على مختلف الأصعدة، تكللت بزيارات مكثفة بين المسؤولين من الدولتين؛ ما أسهم في تعزيز ودعم التعاون بين الجانبين.