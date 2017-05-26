شنّ الإعلامي السعودي، ، هجوما ًعنيفاً على الكاتب الصحفي السعودي “محمد الساعد”، وذلك على إثر مقال له كتبه في صحيفة “، هاجم فيه معتبراً إياه بأنها ليست إلا “نتوء خرج من أرض الجزيرة ”، مؤكداً بأن ما كتبه “الساعد” وقاحة.

 

وقال “الغريري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن“:” وفي السعودية من تربطهم علاقة دين وقرابة ونسب…مع شعب قطر.. ولا يرضيهم مثل هذه الوقاحة !! لذلك نعتذر لأهلنا في قطر #الساعد_قليل_أدب_لا_يمثلنا”.

وأضاف في تغريدة أخرى مهاجماً قناة “العربية” التي شنت ومازلت مستمكرة في هجومها على قطر، مذكرا ببعض ما اعلنته سابقا حول قائلاً: “بحسب #العربية نصف مرضى نفسيين…والأسر تجنّد أفرادها للتطرف… و60% من الشباب سينضمون لداعش… من بقي!؟”.