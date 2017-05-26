شنّ الإعلامي السعودي، تركي الغريري، هجوما ًعنيفاً على الكاتب الصحفي السعودي “محمد الساعد”، وذلك على إثر مقال له كتبه في صحيفة “عكاظ” السعودية، هاجم فيه قطر معتبراً إياه بأنها ليست إلا “نتوء خرج من أرض الجزيرة العربية”، مؤكداً بأن ما كتبه “الساعد” وقاحة.

وقال “الغريري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“:” وفي السعودية من تربطهم علاقة دين وقرابة ونسب…مع شعب قطر.. ولا يرضيهم مثل هذه الوقاحة !! لذلك نعتذر لأهلنا في قطر #الساعد_قليل_أدب_لا_يمثلنا”.

وفي السعودية من تربطهم علاقة دين وقرابة ونسب…مع شعب قطر..

ولا يرضيهم مثل هذه الوقاحة !!

لذلك نعتذر لأهلنا في قطر#الساعد_قليل_أدب_لا_يمثلنا pic.twitter.com/CpPQScFfxG — تركي الغريري (@turkialghurairi) May 25, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مهاجماً قناة “العربية” التي شنت ومازلت مستمكرة في هجومها على قطر، مذكرا ببعض ما اعلنته سابقا حول السعوديين قائلاً: “بحسب #العربية نصف السعوديين مرضى نفسيين…والأسر تجنّد أفرادها للتطرف… و60% من الشباب سينضمون لداعش… من بقي!؟”.