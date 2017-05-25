استطاع هاكرز بلجيكي، من قرصنة العنوان البريدي لميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما استطاع الدخول على حسابها الخاص على التويتر.

وقام الهاكرز بإرسال رسالة يطلب منها التخلي عن زوجها، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وجاء في نص الرسالة بأنه مواطن بلجيكي وبأنه حيث يعيش يوجد كازينو لا يقل شأنا عن تلك الموجودة فى لاس فيجاس.

ومن جهة أخرى أكد على جمال المنطقة التي يعيش فيها وهى ألست البلجيكية، حيث أضاف، قائلا هنا يوجد الكازينوهات والفنادق وكل ما يحتاجه الأغنياء.

” لا تضيعوا وقتكم في بروكسل، لماذا لا تخرجون من العالم السفلى إلى الجنة، تحتاجون فقط إلى 30 دقيقة.

“إنسى دونالد، هنا لدينا دوزى فى إشارة إلى رئيس البلدية”.