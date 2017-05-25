حذر الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن ، الخميس، المملكة من أنها ستخسر أي حرب تخوضها ضد إيران، ونصح بالتفاوض مع طهران بدلاً من سلوك طريق يؤدي إلى “سفك المزيد من الدماء”.

 

وقال نصر الله، إن الرياض تهدف إلى جر الولايات المتحدة إلى صراع مع طهران بعد قمة أشار فيها الرئيس إلى دعمه القوي للمملكة العربية في وقت هاجم فيه إيران. بحسب ما نقلته “رويترز” عن نصر الله.

 

كما وصف الأمين العام بأنه “الأكثر عنصرية” مشيراً إلى حظره سفر المواطنين من الإسلامية إلى الولايات المتحدة.

 

وقال نصر الله في خطاب بثه التلفزيون “إيران تزداد قوة ومنعة وحضوراً ونفوذاً وهذا ما يعترف به العالم…وأنا أنصح السعودية أن تدع موضوع الصراع والحقد والحرب جانباً. حلكم الوحيد من أجل كل وكل المنطقة ودول المنطقة وشعوب المنطقة هو الحوار مع إيران والتفاوض مع إيران. وإيران دائما كانت جاهزة”.

 

وأضاف قائلاً “هذا الطريق الذي تسلكونه لن يؤدي إلى أي نتيجة سوى إنفاق المزيد من المليارات وسفك المزيد من الدماء وأنتم الذين ستخسرون. أنتم الذين ستفشلون”.

 

وجاءت تصريحات نصر الله في احتفال أقيم في “عيد المقاومة والتحرير” وهو عيد رسمي لبناني بمناسبة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000. وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة بين و”حزب الله” اللذين خاضا حرباً كبيرة في عام 2006.