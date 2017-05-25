حذر الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، الخميس، المملكة العربية السعودية من أنها ستخسر أي حرب تخوضها ضد إيران، ونصح الرياض بالتفاوض مع طهران بدلاً من سلوك طريق يؤدي إلى “سفك المزيد من الدماء”.

وقال نصر الله، إن الرياض تهدف إلى جر الولايات المتحدة إلى صراع مع طهران بعد قمة أشار فيها الرئيس دونالد ترامب إلى دعمه القوي للمملكة العربية في وقت هاجم فيه إيران. بحسب ما نقلته “رويترز” عن نصر الله.

كما وصف الأمين العام ترامب بأنه “الأكثر عنصرية” مشيراً إلى حظره سفر المواطنين من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة.

وقال نصر الله في خطاب بثه التلفزيون “إيران تزداد قوة ومنعة وحضوراً ونفوذاً وهذا ما يعترف به العالم…وأنا أنصح السعودية أن تدع موضوع الصراع والحقد والحرب جانباً. حلكم الوحيد من أجل كل المسلمين وكل المنطقة ودول المنطقة وشعوب المنطقة هو الحوار مع إيران والتفاوض مع إيران. وإيران دائما كانت جاهزة”.

وأضاف قائلاً “هذا الطريق الذي تسلكونه لن يؤدي إلى أي نتيجة سوى إنفاق المزيد من المليارات وسفك المزيد من الدماء وأنتم الذين ستخسرون. أنتم الذين ستفشلون”.

وجاءت تصريحات نصر الله في احتفال أقيم في “عيد المقاومة والتحرير” وهو عيد رسمي لبناني بمناسبة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000. وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة بين إسرائيل و”حزب الله” اللذين خاضا حرباً كبيرة في عام 2006.