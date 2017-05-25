قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق ونائب رئيس مجلس الأعيان الدكتور معروف البخيت إن الأردن يمكن أن يقدم النموذج للمنطقة العربية، وهو مؤهل لإطلاق مبادرة لإعادة الحديث عن فكرة العروبة.

وتحدث البخيت عن أهلية بلاده لإطلاق مشروع العروبة مجددا رغم التحديات التي تواجه الأمة العربية في محاضرة له بمناسبة عيد الإستقلال.

وأشار البخيت حسب تقرير نشرته إلكترونية عمون إلى وجود ثلاثة مشاريع في الإقليم وسط غياب مشروع عربي موحد، مؤكداً ضرورة المساهمة في صناعة القرار الرشيد لبلدنا وأمتنا العربية.

وعادة ما يتحدث البخيت عن مشروعين تركي وإيراني وثالث اسرائيلي مع تركيز على غياب المشروع العربي.

وشرح البخيت أن الأردن يسير بخطىً ثابتة تجاه تحقيق أهدافه التنموية وتعزيز انجازاته في مختلف المجالات وأنه يتمتع بعلاقات ودية مع دول العالم تُعززها العلاقات الاقتصادية