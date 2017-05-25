أكد الكاتب الصحفي المصري ورئيس تحرير مجلة “العصر”، خالد حسن، أن الهجوم الذي تتعرض له قطر خلال اليومين الماضيين من قبل وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها في حين انضمت لهما وسائل الإعلام المصرية، يكشف أن قطر مستهدفة ويتربص بها منذ فترة، معتبرا الامر محاولة لخلق الأوراق.

وقال “حسن” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” قطر مُستهدفة ويُتربص بها من فترة، إماراتبا ومصريا، والسعودية تابع، وما حدث من اختراق إعلامي محاولة إرباك وخلط للأوراق”.

قطر مُستهدفة ويُتربص بها من فترة، إماراتبا ومصريا، والسعودية تابع، وما حدث من اختراق إعلامي محاولة إرباك وخلط للأوراق — خالد حسن (@khalidabuhasan) May 25, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى :” مخابرات مصر رأس الكوارث والتآمر في فترة ما بعد الانقلاب ومحمد بن زايد الذراع الأيمن للصهاينة”.

مخابرات مصر رأس الكوارث والتآمر في فترة ما بعد الانقلاب ومحمد بن زايد الذراع الأيمن للصهاينة — خالد حسن (@khalidabuhasan) May 25, 2017

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، انتقد الخميس، أداء الوسائل الإعلامية التي استغلت التصريحات الكاذبة التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، خلال الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له.

ووصف وزير الخارجية القطري اختراق وكالة الأنباء القطرية بأنه “جريمة إلكترونية وفق كافة القوانين ويحاسب عليها القانون”، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق للتحقيق بها للوصول إلى مرتكبيها.