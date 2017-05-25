أكد الكاتب الصحفي المصري ورئيس تحرير مجلة “العصر”، خالد حسن، أن الهجوم الذي تتعرض له خلال اليومين الماضيين من قبل الإماراتية والسعودية الموالية لها في حين انضمت لهما المصرية، يكشف أن قطر مستهدفة ويتربص بها منذ فترة، معتبرا الامر محاولة لخلق الأوراق.

 

وقال “حسن” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “”: ” قطر مُستهدفة ويُتربص بها من فترة، إماراتبا ومصريا، والسعودية تابع، وما حدث من اختراق إعلامي محاولة إرباك وخلط للأوراق”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى :” مخابرات رأس الكوارث والتآمر في فترة ما بعد الانقلاب ومحمد بن زايد الذراع الأيمن للصهاينة”.

 

وكان وزير الخارجية القطري ، انتقد الخميس، أداء الوسائل الإعلامية التي استغلت التصريحات الكاذبة التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن أمير البلاد الشيخ ، خلال الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له.

 

ووصف وزير الخارجية القطري اختراق وكالة الأنباء القطرية بأنه “جريمة إلكترونية وفق كافة القوانين ويحاسب  عليها ”، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق للتحقيق بها للوصول إلى مرتكبيها.