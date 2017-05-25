وجه الكاتب الصحفي السعودي، خالد العلكمي انتقادات لاذعة، للإعلاميين السعوديين المشاركين في الحملة الإعلامية المسيئة لدولة قطر، واصفاع إياهم بأنهم أصبحوا ينافسون “انحطاط مرتزقة الإعلام المصري.

وقال “العلكمي” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر رصدتها “وطن”:” كنا نعيب انحطاط مرتزقة اعلام مصر واليوم اصبح عندنا من ينافسهم على القاع”.

كنا نعيب انحطاط مرتزقة اعلام مصر

واليوم اصبح عندنا من ينافسهم على القاع pic.twitter.com/YQfo0c3kLP — خالد العلكمي (@AlkamiK) May 25, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مهاجما الكاتب الصحفي في صحيفة “عكاظ”، محمد الساعد، الذي تطاول على قطر واصفا إياها بأنها ليست إلا “نتوء ترابي خارج من الجزيرة العربية وأنبوب غاز وقناة وقاعدة امريكية:” والله عيب”.

وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية المقربة من الإمارات قدر سخرت عددها اليوم الخميس للهجوم على قطر من خلال العديد من المقالات لكتاب معروفين بولائهم للإمارات، وكذلك إعدادها لملف كامل يهاجم قطر وسياساتها وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.