وجه الكاتب الصحفي السعودي، انتقادات لاذعة، للإعلاميين المشاركين في الحملة الإعلامية المسيئة لدولة قطر، واصفاع إياهم بأنهم أصبحوا ينافسون “انحطاط مرتزقة .

 

وقال “العلكمي” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر رصدتها “”:” كنا نعيب انحطاط مرتزقة اعلام واليوم اصبح عندنا من ينافسهم على القاع”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى مهاجما الكاتب الصحفي في صحيفة “”، محمد الساعد، الذي تطاول على قطر واصفا إياها بأنها ليست إلا “نتوء ترابي خارج من الجزيرة وأنبوب غاز وقناة وقاعدة امريكية:” والله عيب”.

 

وكانت صحيفة “عكاظ” المقربة من قدر سخرت عددها اليوم الخميس للهجوم على قطر من خلال العديد من المقالات لكتاب معروفين بولائهم للإمارات، وكذلك إعدادها لملف كامل يهاجم قطر وسياساتها وأميرها الشيخ آل ثاني.

 