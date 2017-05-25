فوجئ المشاهدون من رواد موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” بظهور الفنان رامز جلال في برنامج المقالب الذى سيقدمه خلال شهر رمضان الكريم، الذى حمل عنوان “رامز تحت الأرض”، ومعه “سحلية” ضخمة في برومو البرنامج لإخافة الفنانين الذين سيحلون ضيوفا على برنامجه.

وسادت حالة من الجدل والتساؤل حول ماهية تلك “السحلية” وهل هى حقيقية أم من وحى “الفوتوشوب”، حتى اتفقت الأغلبية على تصور أنها من صنع مخرج البرنامج وأن “رامز” طبق من خلالها مقلبا مثل مقلب “القرش” في برنامجه العام الماضي “رامز قرش البحر”.

وأكد أحد الرواد أن صناع البرنامج وقعوا فى فخ الخطأ المهني حينما أوجدوا تلك “السحلية” في الصحراء، وذلك يتنافى مع المعلومات عنها فهي تسمى سحلية “تنين كومودو”، وتعد من أضخم أنواع السحالي البرمائية، ويصل طولها إلى 3 أمتار، وتزن ما يقارب 135 كيلو جراما، وتعيش في جزر وشواطئ وغابات وسط إندونيسيا فقط، وليست في الصحراء القاحلة كما ظهرت في برومو البرنامج.

وكان المصور “خالد فضة”، مصور البوستر الدعائي للبرنامج، أكد أن تلك “السحلية” التى تظهر فى البرنامج صممت بحجمها الطبيعي لتواكب الحقيقة، وأن “رامز” سيدخل في جسم الحيوان خلال حلقات البرنامج.