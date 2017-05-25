كشفت المذيعة السويدية إيزابيل بولتنسترن عن تعرضها للتحرش الجنسي أثناء تغطيتها لنهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي على ملعب “فريندز آرينا” في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت إيزابيل وهي صحفية سويدية تعمل لصالح القناة الـ 9 عبر حسابها على تويتر عقب المباراة إنها تعرضت لتحرش جنسي مستمر من رجال لا تعرفهم حاولوا تقبيلها أثناء تقديم تقرير عن المباراة قبل انطلاقها.

وأضافت في تغريداتها “ماذا حدث للرجال؟ أربعة رجال خلال ست دقائق حاولوا تقبيلي خلال تقديمي تقريرا عن المباراة خارج ملعب فريندز آرينا”.

وقالت نقلا عن شخص مخمور تحدث إلى صديقه عنها قائلا “هذه الفتاة ستقدر كثيرا تقبيلي لها لأنه سيكون يوم الحظ بالنسبة لها”.

ونشرت فيديو لمحاولة تحرش قام بها أحد الأشخاص أثناء تقديم تقريرها لكنها ابعدته بيدها اليسرى بينما كانت تمسك الميكروفون بيدها اليمنى.

Ursäkta sopkvalité men här är alltså en av de där herrarna som tyckte han var "lite rolig": pic.twitter.com/ZF68uV9Glh — Isabel Boltenstern (@boltenstern) May 24, 2017

وهز بول بوغبا وهنريخ مخيتاريان الشباك لصالح مانشستر يونايتد بواقع هدف في كل شوط ليتفوق الفريق الإنجليزي بهدفين نظيفين على منافسه أياكس ويفوز بالدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل