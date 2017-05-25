نجت نجمة أراب أيدول السورية من حادث مروع كان أن يودي بحياتها حسب ما أفادت به في تغريدة على حسابها في .

 

وقالت يوسف ” نجوت بأعجوبة”، فيما نشرت صورا للحادث.​

وعلى الفور انهالت على الفنانة السورية تغريدات التهنئة بخروجها من الحادث سالمة.

 