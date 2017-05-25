نجت نجمة أراب أيدول السورية فرح يوسف من حادث مروع كان أن يودي بحياتها حسب ما أفادت به في تغريدة على حسابها في تويتر.
وقالت يوسف ” نجوت بأعجوبة”، فيما نشرت صورا للحادث.
الحمدلله رب العالمين🙌🏻 نجوت بأعجوبة ولله ، اللي شاف شو صار قلي انو الله كاتبلي عمر✨ الحمدلله على كل شيء✨ pic.twitter.com/jrpkK7Vg49
— فرح يوسف (@FarrahYousef) May 23, 2017
وعلى الفور انهالت على الفنانة السورية تغريدات التهنئة بخروجها من الحادث سالمة.
@FarrahYousef حمد الله ع سلامتك ما تشوفي شر
— wassim ka'adan (@wassim_kaadan) May 24, 2017
@FarrahYousef الحمدلله ع السلامة. الله يبعد لاذى عن كل إنسان. والحديد فداك.
— Spectator (@pmathia) May 24, 2017
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