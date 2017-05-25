أثارت مجموعة من الصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا شديدًا حيث أظهرت الصور جانبًا من حياة “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام في سوريا بشار الأسد، المترفة التي يقضيها بين السيارات الفارهة محاطًا بفريق كبير من الحراس.

وأوضحت الصور “محمد رامي مخلوف” وهو يقود الدراجة الهوائية، وعددًا من سياراته المصطفة، إحداها من نوع “فيراري” وتحمل لوحتها الرقم 2 دمشق، بالإضافة أيضًا لسيارات فارهة أخرى من نوع “رولز رويس” وعددًا آخرًا من السيارات.

الجدير بالذكر أن رامي مخلوف “والد محمد” يعد أحد أكبر رموز الفساد في سوريا، فبحكم قرابته ببشار الأسد، استولى على جميع قطاعات الدولة، وكون ثروة طائلة تقول الإحصاءات الدولية إنها تصل لـ 60% من الاقتصاد السوري، ويدير مخلوف معظم الفعاليات التجارية والاقتصادية بل ويحتكرها، كشركتي الهاتف المحمول في سوريا.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية فإن مخلوف من كبار المستفدين من الفساد في سوريا، ولديه العديد من المصالح التجارية والتي تشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية والنفط والغاز، والتشييد، والخدمات المصرفية، وشركات الطيران والتجزئة، ووفقًا لمحللين سوريين فإنه لا يمكن لأي شركة أجنبية القيام بأعمال تجارية في سوريا دون موافقته ومشاركته، وهو جزء من دائرة بشار الأسد الداخلية.