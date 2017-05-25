بعد يومين من طرح الإعلان التشويقي لبرنامج مقالب رامز جلال لرمضان 2017 “رامز تحت الأرض”، حقق المقطع نحو 1.8 مليون مشاهدة.

بدوره، شارك جلال صورة يرصد فيها وصول مشاهدات إعلان “رامز تحت الأرض” على “فايسبوك” إلى مليون مشاهدة، خلال ساعة واحدة من طرحه.

وعلق على الصورة قائلاً: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا”، الحمد لله مليون مشاهدة في اول ساعة من عرض برومو رامز تحت الأرض”.

اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله مليون مشاهدة فى اول ساعة من عرض برومو #رامز_تحت_الأرض #رامز_جلال #رمضان2017 #MBCMASR A post shared by Ramez Galal (@ramezgalalac) on May 23, 2017 at 1:58pm PDT

ويظهر من الإعلان تنوّع الضيوف مع انضمام وجوه جديدة لقائمة ضحايا مقالب رامز جلال، كما أن الأخبار التي ذكرت أن النجم الهندي شاه روخ خان سيكون من ضحاياه كانت صحيحة.