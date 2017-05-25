بعد يومين من طرح الإعلان التشويقي لبرنامج مقالب رامز جلال لرمضان 2017 “رامز تحت الأرض”، حقق المقطع نحو 1.8 مليون مشاهدة.
بدوره، شارك جلال صورة يرصد فيها وصول مشاهدات إعلان “رامز تحت الأرض” على “فايسبوك” إلى مليون مشاهدة، خلال ساعة واحدة من طرحه.
وعلق على الصورة قائلاً: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا”، الحمد لله مليون مشاهدة في اول ساعة من عرض برومو رامز تحت الأرض”.
ويظهر من الإعلان تنوّع الضيوف مع انضمام وجوه جديدة لقائمة ضحايا مقالب رامز جلال، كما أن الأخبار التي ذكرت أن النجم الهندي شاه روخ خان سيكون من ضحاياه كانت صحيحة.
تعليقات الموقع :