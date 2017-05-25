أعلنت المغنية المغربية، ماريا نديم، عن نيتها رفع دعوى قضائية ضد قناة “العربية” بعد نشر الأخيرة لتقرير عن الفنانة ربط اسمها بالهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف مانشستر البريطانية. وقالت في تصريح لقناة “شوف تي في” الإلكترونية المغربية إن تقرير “العربية” قد تسبّب لها في أزمة نفسية.

وأكّدت خريجة برنامج “إكس فاكتور” للقناة أنها “ستلجأ للقضاء بعد هذا التقرير الذي تسبب لها في أزمة نفسية خصوصاً مع عائلتها البعيدة، حيث تلقّت سيلاً من الاتصالات تستفسرها عما يربط صورها بهذا الحادث الإرهابي”.

وكانت قناة “العربية” قد وقعت في خطأ مهني فادح عندما عرضت صوراً خاصة للفنانة على أنها أخت المشتبه به في الهجوم على قبة “مانشستر آرينا” الأخير، سلمان عبيدي.

وعرضت “العربية” الفنانة نديم على أنها أخت سلمان العبيدي وَسمّتها “جمانة العبيدي”، وتحدثت عن كونها تتصرف بغرابة على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ظهورها تارة بالحجاب وتارة من دونه.

وكان هجوم انتحاري تبناه تنظم “داعش” قد انتهى بمقتل 22 شخصاً وجرح نحو 50 آخرين.

وتزامن الخطأ الجديد الذي وقعت فيه “العربية” مع أخطاء متوالية خلال الساعات الماضية والتي استهدفت فيها دولة قطر من خلال عرض تصريحات غير صحيحة نُسبت إلى أمير قطر، رغم تأكيد الدولة أنها تصريحات مفبركة نتجت عن اختراق لوكالة الأنباء القطرية “قنا”.