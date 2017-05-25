لا زالت الشابة المغربية، أمل صابر التي كشفت العام الماضي عن أسرار ليلة حمراء قضتها في أحضان نجم ريال مدريد “كريستيانو رونالدو” تثير الجدل بصورها المثيرة التي تنشرها.

ووفقا لما رصدته “وطن”، فقد قامي “أمل صابر”، المقيمة بإسبانيا بنشر صورة مثيرة و صادمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بلباس النوم، مرفقة الصورة بتشجيع أهدته للفريق الملكي “ريال مدريد” بمناسبة فوزه بلقب الدوري 33.

وقد لاقت الصورة، تفاعلا كبيرا من طرف المغاربة الذين انتقدوا الطريقة التي ظهرت بها أمال كونها تنتمي لبلد إسلامي.

وكانت أمل صابر التي هاجرت وهي طفلة صغيرة إلى اسبانيا، تحدثت عن علاقتها الرومانسية القصيرة مع رونالدو خلال مقابلة لها مع مجلة ” Interviu” الاسبانية وقالت انهما قضايا معا وقتا رائعا للغاية واعترفت بأن علاقتها بـ كريستيانو رونالدو بدات خلال الفترة التي كان فيها على علاقة بعارضة الازياء أيرينا شايك، ولقد قالت أمل أيضا أنه قد قطع اتصاله بها بعد انفصاله عن شايك.

أمل تحدثت أيضا خلال المقابلة عن لقائها الاول مع رونالدو الذي يلقب بـ الدون وقالت انها قابلت رونالدو للمرة الاولى في مطعم ” Banloo” في مدينة مدريد وأنه دعاها إلى منزله بعد ذلك، واشارت أنها قد تكون واحدة من النساء اللاتي تسببن في انفصال رونالدو عن صديقته عارضة الازياء الروسية ولقد تحدثت عن ذلك وقالت: “لا أعرف ما إذا كانت ايرينا قد اكتشفت الرسائل التي ارسلتها إليه أو ما إذا كان اصدقائه قد اشاروا عليه بالتوقف عن مقابلتي”.