أكد رئيس اتحاد علماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي، أن نظرية المؤامرة التي يتبناها الكثير من المسلمين تقيم الحجة عليهم أكثر، في حين يكتفي المسلمين “بالتشنيع” على الاعداء فقط، موضحا ان من سنن الله ترتيب المسببات على أسبابها والنتائج على مقدماتها، على حد قوله.

وقال “القرضاوي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر رصدتها “وطن”:”نظرية المؤامرة تقيم الحجة علينا أكثر، أن أعداءنا خططوا ورتبوا، واجتمعوا ودبروا، ثم صمموا ونفذوا، ونحن نكتفي بالتشنيع عليهم!”.

نظرية المؤامرة تقيم الحجة علينا أكثر، أن أعداءنا خططوا ورتبوا، واجتمعوا ودبروا، ثم صمموا ونفذوا، ونحن نكتفي بالتشنيع عليهم! — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) May 24, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” من سنن الله تعالى ترتيب المسببات على أسبابها والنتائج على مقدماتها؛ فلا حصاد بغير زرع، ولا زرع بغير بذر، ولا بذر بغير سقي وتعهد”.