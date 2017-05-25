أكد رئيس اتحاد علماء ، الدكتور ، أن نظرية التي يتبناها الكثير من المسلمين تقيم الحجة عليهم أكثر، في حين يكتفي المسلمين “بالتشنيع” على فقط، موضحا ان من سنن ترتيب المسببات على أسبابها والنتائج على مقدماتها، على حد قوله.

 

وقال “القرضاوي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر رصدتها “”:”نظرية المؤامرة تقيم الحجة علينا أكثر، أن أعداءنا خططوا ورتبوا، واجتمعوا ودبروا، ثم صمموا ونفذوا، ونحن نكتفي بالتشنيع عليهم!”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” من سنن الله تعالى ترتيب المسببات على أسبابها والنتائج على مقدماتها؛ فلا حصاد بغير زرع، ولا زرع بغير بذر، ولا بذر بغير سقي وتعهد”.