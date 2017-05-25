اتهم ، النائب السابق لشرطة دبي، جماعة الإخوان ، بأنهم السبب في الانفجار الذي وقع صباح أول أمس الثلاثاء، بقاعة « أرينا» للحفلات في مدينة شمالي إنجلترا.

 

وقال خلفان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “المفجر في مانشستر من الإخوان، سلم لي على ”.

 

وقُتل 22 شخصًا وأصيب نحو 60 آخرين، صباح أول أمس الثلاثاء، بتفجير في قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة مانشستر بشمال .

 

 

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته