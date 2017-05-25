اتهم ضاحي خلفان، النائب السابق لشرطة دبي، جماعة الإخوان المسلمين، بأنهم السبب في الانفجار الذي وقع صباح أول أمس الثلاثاء، بقاعة «مانشستر أرينا» للحفلات في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا.

وقال خلفان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “المفجر في مانشستر من الإخوان، سلم لي على الإرهاب”.

المفجر في مانستشر من الاخوان…سلم لي على الإرهاب — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 25, 2017

وقُتل 22 شخصًا وأصيب نحو 60 آخرين، صباح أول أمس الثلاثاء، بتفجير في قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة مانشستر بشمال بريطانيا.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته