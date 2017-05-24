أكد الاعلامي في قناة الجزيرة القطرية جمال ريان, أن الهجوم الالكتروني والاعلامي الفاشل على قطر, كشف “غيرة وكيد” البعض لنجاح قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد على المسرح العربي والدولي.

وأضاف ريان في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً ” سقطت فضائيات ومواقع الكترونية سقوطا مهنيا مدويا وكشفت عن تآمرها المسبق في عملية اختراق ثبت ان بين قطر ودوّل عربيه ٢٠عاما من الوعي الاعلامي “.

سقطت فضائيات ومواقع الكترونية سقوطا مهنيا مدويا وكشفت عن تآمرها المسبق في عملية اختراق ثبت ان بين قطر ودوّل عربيه ٢٠عاما من الوعي الاعلامي — جمال ريان (@jamalrayyan) May 23, 2017

وتابع قائلاً ” كل رؤساء التحرير في الفضائيات العربية ممن اعدوا البرامج المعلبة والضيوف كشفوا عن تآمرهم مع الهجوم الالكتروني على وكالة الأنباء القطرية “, مشيراً إلى أن قطر تتعرض لهجوم إلكتروني وإعلامي منسق تم الإعداد له بعيدا عن المهنية مما اسقط فضائيات عربية سقوطا مدويا ودلل على الجهات آلتي تقف وراء الهجوم.

كل رؤساء التحرير في الفضائيات العربية ممن اعدوا البرامج المعلبة والضيوف كشفوا عن تآمرهم مع الهجوم الالكتروني على وكالة الأنباء القطرية — جمال ريان (@jamalrayyan) May 23, 2017

قطر تتعرض لهجوم إلكتروني وإعلامي منسق تم الإعداد له بعيدا عن المهنية مما اسقط فضائيات عربية سقوطا مدويا ودلل على الجهات آلتي تقف وراء الهجوم — جمال ريان (@jamalrayyan) May 23, 2017

وأضاف ” هذا الهجوم الالكتروني والاعلامي على قطر حرق ودمر فضائيات ورؤساء تحرير وصحفيين ومذيعين من العاملين فيها بل دمر مستقبلهم الإعلامي الى غير رجعة “.. لافتاً إلى وجود فضائيات ومواقع إلكترونيه عربية تبث البرامج والحوارات ضد قطر رغم اعلان وكالة الأنباء القطرية انها اخترقت ” هذه بلطجة إعلامية”

هذا الهجوم الالكتروني والاعلامي على قطر حرق ودمر فضائيات ورؤساء تحرير وصحفيين ومذيعين من العاملين فيها بل دمر مستقبلهم الإعلامي الى غير رجعة — جمال ريان (@jamalrayyan) May 23, 2017

فضائيات ومواقع إلكترونيه عربية ما زالت تبث البرامج والحوارات ضد قطر رغم اعلان وكالة الأنباء القطرية انها اخترقت " هذه بلطجة إعلامية" — جمال ريان (@jamalrayyan) May 23, 2017

وأكد جمال ريان أن اختراق وكالة الأنباء القطرية سبقه إعداد برامج وضيوف على فضائيات ومواقع عربية للتعليق على ما ورد من انباء كاذبه “عملية مرتبة مسبقا”.

اختراق وكالة الأنباء القطرية سبقه إعداد برامج وضيوف على فضائيات ومواقع عربية للتعليق على ماورد من انباء كاذبه "عملية مرتبة مسبقا" — جمال ريان (@jamalrayyan) May 23, 2017

” يكذبون الكذبة ويصدقونها” الهدف من الهجوم الالكتروني والاعلامي على قطر كما قال ريان هو الضغط على قطر” لنفي “ما جاء في التصريحات المنسوبة كذبا.

" يكذبون الكذبه ويصدقونها" الهدف من الهجوم الالكتروني والاعلامي على قطر هو الضغط على قطر" لنفي "ما جاء في التصريحات المنسوبة كذبا — جمال ريان (@jamalrayyan) May 24, 2017

وختم تغريداته قائلاً ” بعد فشل الهجوم الالكتروني يستمر الهجوم الإعلامي على قطر ويطالبون أمير قطر بنفي ما لم يقال أصلا “.