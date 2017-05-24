أكد الكاتب اليمني منير المحجري، بأن الإمارات هي من تقف وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية ونشر تصريحات ملفقة على لسان أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، موضحا بأنها تحاول افتعال مشاكل بعد فشلها في تقسيم اليمن، مطالبا سلطنة عمان باستعادة أراضيها المسماة “ساحل عمان” وتم تسميتها لاحقا بالإمارات.

وقال “المحجري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بعد أن فشلت #الامارات في تمرير أجندتها في #اليمن هاهي تحاول افتعال مشاكل لتفكيك التحالف”.

بعد أن فشلت #الامارات في تمرير أجندتها في #اليمن هاهي تحاول افتعال مشاكل لتفكيك التحالف .. — منير المحجري (@MAlmahgry) May 23, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” بعد انكشاف #الإمارات وادواتها الإعلامية وعملها لخلق صراعات خليجية خليجية مطلوب موقف #سعودي واضح قبل أن تذهب المنطقة لإيران على طبق من ذهب”.

بعد انكشاف #الإمارات وادواتها الإعلامية وعملها لخلق صراعات خليجية خليجية مطلوب موقف #سعودي واضح قبل أن تذهب المنطقة لإيران على طبق من ذهب — منير المحجري (@MAlmahgry) May 24, 2017

وتابع: ” يجب ان تطالب #عمان باسعادة اراضيها ساحل عمان المسماه حالياً #الإمارت .”

يجب ان تطالب #عمان باسعادة اراضيها ساحل عمان المسماه حالياً #الإمارت . — منير المحجري (@MAlmahgry) May 24, 2017

وكانت فضائيتا “العربية” السعودية المقربة من الإمارات و”سكاي نيوز عربية” الإماراتية، قد نشرتا تغريدات عاجلة منسوبة لأمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، قالوا إنها منشورة على موقع وكالة الأنباء القطرية، بعد دقائق من تعطل موقع الوكالة.

الحملة التي قادتها الفضائيتان السعودية والإماراتية، بنيت على الاستفادة من تعطيل الموقع، وبذلك أصبحت الفضائيتان المصدر الوحيد لما بدا أنها أخبار عاجلة، واستمرت كلاهما في التغطية واستضافة معلقين متجاهلة النفي الرسمي، الذي تم الإعلان عنه وتأكيد اختراق موقع الوكالة.

الحملة لم تقتصر فقط على الفضائيتين، بل امتدت بصورة مخططة مسبقا إلى وسائل إعلام أخرى سعودية تعبر أغلبها عن مستوى سياسي داخل المملكة، حيث تخضع لملكية أو إشراف مباشر من الأمير «محمد بن سلمان». وشاركت في الترويج للتصريحات الملفقة مواقع إماراتية تخضع لتوجهات “محمد بن زايد”، ومصرية تقع تحت سيطرة الجيش، ليستكملوا الحملة التي هدفت إلى تشويه قطر وأميرها عبر تكرار نشر التصريحات وتجاهل النفي الرسمي أو التشكيك فيه.