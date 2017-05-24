فوجئت قناة العربية بمحلل سياسي وأكاديمي سعودي يتحدث اليها من جدة ويؤكد أن التصريحات المنسوبة لأمير قطر كاذبة، حيث كانت القناة تريد من المحلل أن يكيل الشتائم لدولة قطر كما فعل عشرات الضيوف غيره ممن اتصلت بهم القناة مساء الثلاثاء.

وقال الأكاديمي والمحلل السعودي خالد محمد باطرفي على قناة العربية إن “التصريحات المنسوبة لأمير دولة قطر الشيخ تميم مفبركة بالكامل وتم نفيها من سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني الذي أكد أن موقع وكالة الأنباء القطرية تم اختراقه”.

وأشار باطرفي أن قطر بدأت التحقيق في ما حدث لمحاسبة المتورطين في عملية الاختراق، أو المقصرين في حماية موقع الوكالة القطرية.

وانتهى باطرفي الى القول: “هو كان اختراق من جهة معادية، والمؤشرات تشير الى أن هذه الجهة قد تكون إيران”.