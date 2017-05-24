فجّر “البرومو” الأول لبرنامج “رامز تحت الأرض”، الذي يقدّمه الفنان المصريّ رامز جلال، وسيُعرض في شهر رمضان مفاجآت عدة، بعد ظهور مجموعةٍ من الفنانين الذين سقطوا ضحايا لـ”رامز”، وكان من بينهم النجم العالميّ “شاروخان”.

وكشف مصدر عن أجر الفنان العالمي “شاروخان” والذي سيستضيفه رامز جلال لأول مرة حيث سيتقاضى 400 ألف دولار للظهور بحلقة ببرنامج “رامز تحت الأرض”.



يُشار إلى أنّ أبرز النجوم الذين ظهروا في “البرومو”، وائل كفوري و عصام الحضري و فيفي عبده و نادية الجندي و الشاب خالد والنجم العالمي شاروخان، بعضهم انهال على رامز جلال بالضرب، والبعض الآخر لم يصدق ما حدث له.