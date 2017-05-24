بعد أن نشرت قناة MBC مصر، البرومو الرسمي لبرنامج #رامز_تحت_الأرض الذي يقدمه الفنان المصريّ رامز جلال، اتضح أن ردة فعل الفنان المصريّ محمود حميدة كانت الأغرب على الإطلاق.

فقد قام ” حميدة” بخلع بنطاله متوجهاً في فورة غضبه مباشرة نحو رامز الذي راح يتوسل إليه كي لا يضربه، قائلاً: “وحياة أبوك يا محمود”.

لكن ما فعله محمود حميدة نال اهتمام الجمهور، وصار حديث الجميع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها قد تكون المرة الأولى التي يقوم فيها فنان بخلع بنطاله أثناء تصوير برنامج.

وظهر في البرومو عدد كبير من النجوم ، أبرزهم وائل كفوري و عصام الحضري و فيفي عبده و نادية الجندي و الشاب خالد والنجم العالمي شاروخان، بعضهم انهال على رامز جلال بالضرب، والبعض الآخر لم يصدق ما حدث له.

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