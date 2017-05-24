ظهرت السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب وابنة الرئيس إيفانكا ترامب، خلال لقاء البابا فرنسيس، في روما، الاربعاء، وهما يرتديان وشاحاً أسود على الرأس.

ويعتبر هذا بروتوكولاً معتمداً في الفاتيكان، كشرط للقاء النساء لبابا الفاتيكان.

ويعتبر هذا أول لقاء ثنائي بينهما، وهو موضع ترقب شديد؛ نظراً لأنهما على طرفي نقيض في عدة مواضيع.

ووصل ترامب، مساء الثلاثاء، إلى روما وحضر إلى الفاتيكان والتقى البابا بعد 11 دقيقة على وصوله.

وبعد مصافحة ودية والتقاط الصور، بدأ اللقاء بينهما ويُرتقب أن يستمر 20 دقيقة بحضور مترجم.

ولم يحضر الكثير من الأشخاص لانتظار مرور الموكب الرئاسي على الجادة الكبرى المؤدية إلى الفاتيكان والتي عبرها الموكب بصمت كبير.

وهذه الزيارة هي المحطة الثالثة في رحلة ترامب الأولى إلى الخارج التي قادته إلى السعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وسيتابعها إلى بروكسل لعقد قمة مع قادة حلف الأطلسي وإلى صقلية حيث يحضر قمة مجموعة السبع.