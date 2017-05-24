اتّهمت الراقصة المصرية فيفي عبده، السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، بمحاولة تقليدها.

ونشرت فيفي، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، صورة لها وهي تعتمر قبعة، والى جانبها ميلانيا وهي تعتمر قبّعة شبيهة بها.

وعلّقت على الصورة، وكتبت: “مشممقن الوليه ميلونيا مرات ترامبو دي بتقلدني ف كل حاجة… اي سوير ي جماعة نسوان امريكا بيغيروا مني. خمسة ربنا يتولاكوا ي اللي الغيرة قتلاكوا”.



كانت فيفي عبده كشفت أنّها طلّقت زوجها بسبب مقلبٍ خطّط له، عندما كانا في كينيا، بعدما حاول إدخال نمرٍ الى غرفتها، وتخطيط هجوم أسودٍ عليها.

جاء ذلك خلال استضافتها في الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من برنامج “لهون وبس” مع الإعلامي الكوميدي هشام حداد.