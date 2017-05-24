تناقلت وسائل الإعلام الفرنسية صورة للنجمة الأمريكية، اللبنانية الأصل، سلمى حايك، وهي تخرج من الفندق الفاخر ماجستيك بـ “البيجاما”، متوجهة إلى قاعات العروض بمهرجان كان السينمائي.

ورغم أن لباس النوم الذي ترتديه حايك (50 عاما) من توقيع كوتشي، ورغم إرفاقها اللباس بحقيبة يد ونظارة من أرفع الماركات العالمية، إلا أن الخروج بـ “البيجاما” يعتبر أمرًا مخالفًا تمامًا لقواعد الأناقة في فرنسا، فكيف إذا كان هذا الظهور بمهرجان كان الذي يعتبر حلبة لاستعراض أحدث الأزياء الراقية.

الصور أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن من يتابعون النجمة الأمريكية يعرفون أنها تحب لفت الأنظار إليها، كما أنها ليست المرة الأولى التي تخرج فيها بـ “البيجاما” حيث سبق أن ظهرت بلباس شبيه عام 2012 في مطار لوس أنجلوس ما عرضها لانتقادات شديدة من طرف الصحافة الأمريكية.