تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  صورا لعبارات تهاجم حكام في الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها اللبناني، دون وجود أي رد فعل من الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري حليف السعودية الأكبر في .

 

ووفقا للصورة المتداولة، فقد قام مناصرون لحزب ، بإغراق بعبارة “الموت لآل سعود” على غرار شعار “الموت لأمريكا” التي طالما تغنت به الداعم الرئيس للحزب.

 

وعلى الرغم من انتشار مثل هذه الشعارات بكثافة، إلا ان ناشطين قالوا أن الحكومة اللبنانية لم تحرك ساكنا تجاه هذه الشعارات ضد أكبر داعم للحكومة التري يرأسها سعد الحريري.

 

وكانت قد افرجت مؤخرا عن هبة الـ”3 مليارت” دولار التي كان قد أقرها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز لدعم اللبناني، قبل أن يوقفها الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز بعد الهجوم المتواصل من قبل قيادات حزبية لبنانية على المملكة.