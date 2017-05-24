تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لعبارات تهاجم حكام السعودية في الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله اللبناني، دون وجود أي رد فعل من الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري حليف السعودية الأكبر في لبنان.

ووفقا للصورة المتداولة، فقد قام مناصرون لحزب الله، بإغراق الشوارع بعبارة “الموت لآل سعود” على غرار شعار “الموت لأمريكا” التي طالما تغنت به إيران الداعم الرئيس للحزب.

#هام#حزب_الله يستفز #السعودية

و الحكومة اللبنانية عملت نفسها ميتة

نشر شعارات و إهانات ضد السعودية في الضاحية اليوم pic.twitter.com/tZ5jyh4G0R — منشق عن حزب الله (@mahdi13203505) May 24, 2017

وعلى الرغم من انتشار مثل هذه الشعارات بكثافة، إلا ان ناشطين قالوا أن الحكومة اللبنانية لم تحرك ساكنا تجاه هذه الشعارات ضد أكبر داعم للحكومة التري يرأسها سعد الحريري.

وكانت المملكة قد افرجت مؤخرا عن هبة الـ”3 مليارت” دولار التي كان قد أقرها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز لدعم الجيش اللبناني، قبل أن يوقفها الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز بعد الهجوم المتواصل من قبل قيادات حزبية لبنانية على المملكة.