شاركت الممثلة السورية ديما بيّاعة، وزوجها، في كرنفالٍ للمثليين جنسياً في السويد، لتصوير حلقةٍ تلفزيونية لبرنامجٍ ضمن فئة “تلفزيون الواقع” من إنتاج التلفزيون الرسمي السويدي.

وأوضحت “بياعة” أنها تصور حلقة تلفزيونية لدعم حقوق المثليين وحرية إختيار الفرد لطبيعته الشخصية في الكرنفال حيث ظهرت سعيدة بالأجواء.

وأثارت مشاركة الممثلة في الكرنفال جدلأً واسعاً بين متابعيها.

يذكر أنّ الممثّلة السورية تزوّجت من النجم السوري تيم حسن (41 عاماً) في عام 2002، إلّا أنّهما انفصلا في عام 2012، ثمّ تزوّجت بيّاعة (39 عاماً) من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، في عام 2014.

يشار الى أنّ الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني أعلنت عقد قرانها على النّجم السوري تيم حسن “طليق ديما بياعة”.