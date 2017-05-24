شاركت الممثلة السورية ديما بيّاعة، وزوجها، في كرنفالٍ للمثليين جنسياً في ، لتصوير حلقةٍ تلفزيونية لبرنامجٍ ضمن فئة “تلفزيون الواقع” من إنتاج التلفزيون الرسمي السويدي.

 

وأوضحت “بياعة” أنها تصور حلقة تلفزيونية لدعم حقوق وحرية إختيار الفرد لطبيعته الشخصية في الكرنفال حيث ظهرت سعيدة بالأجواء.

 

وأثارت مشاركة الممثلة في الكرنفال جدلأً واسعاً بين متابعيها.

 

يذكر أنّ الممثّلة السورية تزوّجت من النجم السوري (41 عاماً) في عام 2002، إلّا أنّهما انفصلا في عام 2012، ثمّ تزوّجت بيّاعة (39 عاماً) من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، في عام 2014.

 

يشار الى أنّ الإعلامية المصرية أعلنت عقد قرانها على النّجم السوري تيم حسن “طليق ”.