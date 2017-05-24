مازح بابا الفاتيكان فرنسيس ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، حول العادات الغذائية له، خلال لقاء جمعهم الأربعاء عقب وصول ترامب والوفد المرافق له إلى الفاتيكان.

وسأل البابا فرنسيس ميلانيا باللغة الإسبانية، عبر مترجم خلال مصافحته لها عقب لقائه ترامب قائلا، “ما الطعام الذي تقدمينه لترامب”، وردت السيدة الأولى قائلة، “بيتزا”، لتثير ضحك البابا.

ووفقا لموقع “إنفو فاتيكان”، فقد وصل ترامب اليوم إلى الفاتيكان للقاء البابا، وبعد اجتماع خاص استمر 27 دقيقة، قدم ترامب الوفد المرافق له للبابا فرنسيس، ووقفا لالتقاط صور أخرى مع ميلانيا، التي ارتدت فستانا أسود وغطاء للرأس، وابنة ترامب إيفانكا.