في تصريحات مثلت ما يمكن اعتباره ضربا تحت الحزام، وإهانة للرئيس السوداني عمر البشير، رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتهامات نظيره السوداني عمر البشير، بالتآمر ضد بلاده، قائلا: ” إن مصر تتبع سياسة شريفة في زمن عزّ فيه الشرفاء”، في إشارة للرئيس السوداني.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية عقد مع المستشار النمساوي كريستيان كيرن ردا على تصريحات البشير التي اتهم فيها مصر بدعم حركات التمرد السودانية: “هذا اتهام مباشر لمصر، ونحن لا نتآمر ضد أحد لا السودان ولا غير السودان”.

وأشار إلى أنه “أعلن استراتيجية مصر الواضحة لمكافحة الإرهاب في القمة الإسلامية- الأمريكية الأحد الماضي، ثم فوجئت بأحدهم يتهم مصر بدعم مسلحين”.

ومضى السيسي قائلا: “لا أمثل هذه السياسة المزدوجة، نحن ندير سياسة شريفة في زمن عزّ فيه الشرفاء، ونحن لا نتغير عن سياستنا”.

وكان الرئيس عمر البشير، قد أوضح في خطابه أمام احتفال بقدامى المحاربين في مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم أمس، الثلاثاء أن “القوات المسلحة استلمت عربات ومدرعات للأسف مصرية”.

وأضاف: “المصريين حاربنا معهم منذ 1967، وظللنا نحارب (ضد المتمردين) لمدة 20 سنة ولم يدعمونا بطلقة، والذخائر التي اشتريناها منهم كانت فاسدة”، مضيفا “المصريين لم يدعمونا بحجة أنها شؤون داخلية بكل أسف”.

وأشار إلى أن “القوات المسلحة السودانية ظلت الدرع الحصين لأهل السودان جميعاً”.