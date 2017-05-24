أظهرت لقطاتٌ مؤثرة، لحظة مأساويّة، لرضيع يبلغ من العمر (17 شهراً)، يبكي محاولاً أن يرضع الحليب من والدته التي لا يُدرك أنها قد توفيت بالقرب من سكّة القطارات في حي “داموه” في منطقة “ماديا براديش” بالهند.

وتم استدعاء الشرطة الى جثة المرأة، بينما تم نقل طفل الى مستشفى المقاطعة.

وقال شاهد العيان “مونو بالميكي” البالغ من العمر (27 عاماً): “رأينا امرأةً ملقاة بالقرب من مسار السكك الحديدية وعندما وصلنا رصدنا طفلاً بجانب الجثة يبكي ويحاول الرضاعة من ثدي والدته”. مشيراً إلى أن المشهد أبكى كلّ من رآه.



من جهته، قال رئيس شرطة السكك الحديدية: “كان الطفل يبكي على جثّة أمه.”لقد صدمنا لرؤيتها، كان الموقف حزينا جدا. هذا شيء لم نره من قبل”.

وأضاف أنه يجري التحقيق لتحديد سبب وظروف وفاة السيدة.مشيراً إلى أن هناك شكوكاً في تعرّضها لحادث؛ لأنها كانت تنزف من أنفها وآذانها.

وتجري ترتيبات لنقل الطفل إلى دار للأيتام إلى أن يتم التعرف على أسرته، حيث تم إجراء فحوصات جسديّة عليه وكان يعاني من البرد.