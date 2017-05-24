أكد الأكاديمي والمعارض الإماراتي، الدكتور سالم المنهالي، بأن اختراق وكالة الأنباء القطرية ووضع تصريحات ملفقة لامير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” مدبر، مشيرا إلى ان المخترق متواجد بقناة العربية.

وقال “المنهالي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يبدو أن مخترق وكالة #قنا موجود في استديوهات #العربية .. فورا يجري بث الخبر على قنا المخترقة وعلى القناة في ذات الوقت”.

يبدو أن مخترق وكالة #قنا موجود في استديوهات #العربية .. فورا يجري بث الخبر على قنا المخترقة وعلى القناة في ذات الوقت#تميم_المجد — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) May 24, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” #قنا المخترقة تبث أخبارا كاذبة فتسارع #العربية لبثها وبقدرة قادر يكون هناك محلل سياسي أو محلل بول متوفر للتعليق عليها #تصريحات_تميم”.

#قنا المخترقة تبث أخبارا كاذبة فتسارع #العربية لبثها وبقدرة قادر يكون هناك محلل سياسي أو محلل بول متوفر للتعليق عليها#تصريحات_تميم — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) May 24, 2017

وكشف “المنهالي” عن حصوله على معلومات مؤكدة عن هوية المخترق للوكالة قائلا: ” معلومات مؤكدة سعود القحطاني أحد أذرع محمد بن سلمان هو قائد الحملة الاعلامية ضد #قطر”.

معلومات مؤكدة

سعود القحطاني أحد أذرع محمد بن سلمان هو قائد الحملة الاعلامية ضد #قطر#تميم_المجد#تصريحات_تميم — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) May 24, 2017

واستطرد مهاجما “عيال زايد” و “كلبهم” ضاحي خلفان قائلا: ” أطلق #عيال_زايد كلبهم ضاحي مبكرا مع الحملة ضد #قطر عقب #تصريحات_تميم المفبركة .. يجيبونه بالوقت الغلط دايما”.

أطلق #عيال_زايد كلبهم ضاحي مبكرا مع الحملة ضد #قطر عقب #تصريحات_تميم المفبركة .. يجيبونه بالوقت الغلط دايما https://t.co/ythPowFG5x — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) May 24, 2017

يشار إلى أن سعود القحطاني، هو أحد الشخصيات السعودية المقربة من ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تم تعيينه مؤخرا وبضغط من “ابن سلمان” مستشارا بالديوان الملكي السعودي برتبة وزير.

واشتهر “القحطاني” المقرب من الإمارات أيضا بالهجوم الشديد على قطر وقناة الجزيرة، ولعل بحث بسيط في حسابه في تويتر يظهر هذه الحقائق، فيما نضع بين أيديكم مقطع فيديو يكشف من هو “سعود القحطاني”.