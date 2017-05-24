أكد الأكاديمي والمعارض الإماراتي، الدكتور ، بأن اختراق ووضع تصريحات ملفقة لامير الشيخ “” مدبر، مشيرا إلى ان المخترق متواجد بقناة .

 

وقال “المنهالي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”  يبدو أن مخترق وكالة # موجود في استديوهات #العربية .. فورا يجري بث الخبر على المخترقة وعلى القناة في ذات الوقت”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” #قنا المخترقة تبث أخبارا كاذبة فتسارع #العربية لبثها وبقدرة قادر يكون هناك محلل سياسي أو محلل بول متوفر للتعليق عليها #تصريحات_تميم”.

 

وكشف “المنهالي” عن حصوله على معلومات مؤكدة عن هوية المخترق للوكالة قائلا: ” معلومات مؤكدة سعود القحطاني أحد أذرع محمد بن سلمان هو قائد الحملة الاعلامية ضد #قطر”.

 

واستطرد مهاجما “عيال زايد” و “كلبهم” قائلا: ” أطلق #عيال_زايد كلبهم ضاحي مبكرا مع الحملة ضد #قطر عقب #تصريحات_تميم المفبركة .. يجيبونه بالوقت الغلط دايما”.

 

يشار إلى أن سعود القحطاني، هو أحد الشخصيات المقربة من ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تم تعيينه مؤخرا وبضغط من “ابن سلمان” مستشارا بالديوان الملكي السعودي برتبة وزير.

 

واشتهر “القحطاني” المقرب من أيضا بالهجوم الشديد على قطر وقناة ، ولعل بحث بسيط في حسابه في تويتر يظهر هذه الحقائق، فيما نضع بين أيديكم مقطع فيديو يكشف من هو “سعود القحطاني”.

 