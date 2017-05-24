كشفت دراسة علمية حديثة، أن خفض السعرات الحرارية بنسبة 25% يمكن أن يساعد على إبقاء الشباب ويمنع ظهور الشيخوخة، والصيام قد يساعد أيضا على الوقاية من الأمراض المزمنة.

ووفقًا لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أوضح الباحثون أن خفض الاستهلاك اليومي بمقدار 25% يضيف 0.6 سنة أقل إلى “السن الداخلي” سنويًا.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور “دانيال بيلسكي”، أستاذ مساعد في الطب فى جامعة ديوك، إن الشيخوخة البيولوجية هو أمر تدريجي للنظام في الجسم ويحدث مع التقدم فى السن.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون من جامعة ديوك بولاية نورث كارولينا بفحص بيانات 220 مشاركًا لمدة سنتين، ووجدوا أنه بعد كل 12 شهرًا من المتابعة وتقليل 25% من حجم السعرات الحرارية في الوجبة، ارتفع العمر البيولوجي بمعدل 0.11 سنة، مقارنة مع 0.71 سنة بين أولئك الذين يتناولون نظامهم الغذائي العادي.

ويأتي ذلك بعد أن وجد باحثون من جامعة إلينوي، أن الصيام ينتج آثارا جيدة لإنقاص الوزن من التقليل اليومي من السعرات الحرارية لنظام غذائي نموذجي.