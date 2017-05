استقريت في قطر أكثر من سنة، وعرفت فيها الحاكم والمحكوم وهم يفيضون حكمة وأدبا، والحملة الشرسة والأكاذيب الإعلامية رخيصة جدا ولن تهز صورتها في قلوب الناس! حفظ الله قطر وأهلها وجميع المسلمين من كل سوء 🌹 #قطر

