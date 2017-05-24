وصف الداعية الكويتي حجاج العجمي، الهجمة الإعلامية الشرسة التي تتعرّض لها دولة قطر، بأنها “رخصية جداً”.

وكتب العجمي على حسابه في “انستغرام”: “استقريت في قطر أكثر من سنة، وعرفت فيها الحاكم والمحكوم وهم يفيضون حكمة وأدباً، والحملة الشرسة والأكاذيب الإعلامية رخيصة جداً ولن تهز صورتها في قلوب الناس!”.

ودعا العجمي لقطر قائلاً: “حفظ الله قطر وأهلها وجميع المسلمين من كل سوء”.

استقريت في قطر أكثر من سنة، وعرفت فيها الحاكم والمحكوم وهم يفيضون حكمة وأدبا، والحملة الشرسة والأكاذيب الإعلامية رخيصة جدا ولن تهز صورتها في قلوب الناس! حفظ الله قطر وأهلها وجميع المسلمين من كل سوء 🌹 #قطر A post shared by حجاج بن فهد العجمي (@hajajalajmi) on May 24, 2017 at 6:05am PDT

وشنّت وسائل إعلام إماراتية وسعودية، على رأسها فضائية “العربية” و “سكاي نيوز عربية”، حملةً غير مسبوقة على دولة قطر، وأميرها تميم بن حمد آل ثاني، بعد تعرّض موقع وكالة الأنباء القطرية “قنا” للإختراق، ونشر تصريحات كاذبة ومنسوبة للأمير القطريّ.

وقالت دولة قطر إنها ستلاحق وتقاضي المسؤولين عن عملية قرصنة الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، مؤكدة أن بعض الدول الشقيقة والصديقة أبدت استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق.

وقال المصدر إن الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية تم اختراقه في تمام الساعة 12 والربع صباح الأربعاء، وتم نشر أخبار كاذبة وعارية عن الصحة منسوبة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتمت السيطرة على الموقع الإلكتروني للوكالة بعد نحو أربع ساعات من ارتكاب جريمة الاختراق الإلكترونية، وما تزال هناك محاولات مستمرة لاختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوكالة، ويتم التصدي لها باستمرار.