أكد الكاتب الصحفي ، رئيس تحرير جريدة «المصريون»، أن موقع الجريدة على الأنترنت تم حجبه من جهة مجهولة.

 

وقال سلطان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” جهة مجهولة تتسبب في حجب شبه كامل لموقع صحيفة المصريون داخل في الساعات الأخيرة بعد انتقادها لموقف “.

وشهدت الساعات القليلة الماضية حملة منظمة شنتها والسعودية ومصر ضد قناة القطرية والمواقع الاعلامية القطرية.