أكد الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة «المصريون»، أن موقع الجريدة على الأنترنت تم حجبه من جهة مجهولة.

وقال سلطان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” جهة مجهولة تتسبب في حجب شبه كامل لموقع صحيفة المصريون داخل مصر في الساعات الأخيرة بعد انتقادها لموقف الإمارات “.

جهة مجهولة تتسبب في حجب شبه كامل لموقع صحيفة المصريون داخل #مصر في الساعات الأخيرة بعد انتقادها لموقف #الإمارات — جمال سلطان (@GamalSultan1) May 24, 2017

وشهدت الساعات القليلة الماضية حملة منظمة شنتها الامارات والسعودية ومصر ضد قناة الجزيرة القطرية والمواقع الاعلامية القطرية.