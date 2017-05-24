ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، بأنه مجنون يملك أسلحة نووية، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفليبيني رودريغو دوتيرتي في نهاية نيسان/أبريل الماضي.

وجاء في الصحيفة أن ترامب قال في نهاية المكالمة “لا يمكننا أن نترك مجنونًا يملك أسلحة نووية حرًا بهذا الشكل”.

وحسب “واشنطن بوست”، أضاف ترامب متحدثا عن كوريا الشمالية “لدينا قوة نارية كبيرة أكثر منها بعشرين مرة، لكننا لا نريد استخدامها”.

وبعد ذلك بثلاثة أيام، قال ترامب لوكالة بلومبورغ إنه “يتشرف بلقاء الزعيم الكوري الشمالي، الذي يخضع برنامج بلاده النووي لعقوبات دولية”.

وأفادت “واشنطن بوست” أن “ترامب سعى أيضا خلال المكالمة مع دوتيرتي، إلى الاستفسار عما إذا كان كيم جونغ اون مستقرًا أم غير مستقر”، فردّ دوتيرتي أن “كيم لديه لعبة خطيرة في يديه، يمكن أن تخلق الكثير من العذاب والمعاناة للبشرية جمعاء”.

وطبقًا للصحيفة، فإن “ترامب بدا مطمئنا إلى أن التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية قد فشلت”، مؤكدًا على أن “كل صواريخه تحطمت، وهذا هو الخبر السار”، في إشارة إلى رئيس كوريا الشمالية.

وأردفت الصحيفة الأمريكية أنه “عندما سأل الرئيس الأمريكي الرئيس الفلبيني ما إذا كانت للصين سلطة على كيم”، أجابه الرئيس الفلبيني بقوله “نعم، في النهاية الورقة الأخيرة هي في يد الصين، فقط الصين”، فقال ترامب “آمل أن الصين ستحل المشكلة، لكن إذا لم تفعلها الصين، سنفعلها نحن”.

وأنهى الرئيس الأمريكي المكالمة بدعوة دوتيرتي، إلى زيارة البيت الأبيض في أي وقت يريده، واصفًا إياه بأنه “رجل صالح”.