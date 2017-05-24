ابتلع نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد محمد بن زايد, لسانه لبعض الوقت بعد أن أطلقته ليهاجم قطر, ثم عاد ليغرد مهاجما قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد.

 

وقال خلفان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إعلان قطر رسميا بأن هناك اختراق حدث يجب القبول به طالما أن ذلك حدث فعلًا”.

وأوقف خلفان هنا التغريد لمدة ساعة كاملة ثم عاد إلى اسطوانته المشروخة بالحديث عن #تصريحات_تميم ومحاولة الاصطياد في الماء العكر.

 

وبدى خلفان المعروف عنه تغريداته المثيرة للجدل وكأنه واعظ يعطي النصائح لأمير قطر.. قائلاً ” تعاون قطر مع ايران والإخوان وحماس لا يخدم الأمن في المنطقة والعالم ولكن يخدم الجماعات والأنظمة الشريرة مع احترامي البالغ للسياسة القطرية “.

وأضاف في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على تويتر.. ” التغريد خارج السرب الإسلامي والعربي والعالمي.. من اجل ايران يحرق تعاون المسلمين والعرب والامريكان.. أين الحكمة ؟ “.

ورغم النفي القطري الا أن خلفان يريد اثارة الفتن بتغريداته لارضاء أبناء زايد ومخططاتهم فقال ” دول الجوار اصبحت مصدر تهديد لقطر..وايران الحصن الآمن !! اين الحكمة ؟

 

وكان مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر سيف بن أحمد آل ثاني، قال إن موقع () تم اختراقه من قِبل جهة غير معروفة حتى الآن، ونشر تصريح مغلوط لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد حضوره حفل تخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية.

 

وكان الخبر قد نسب لأمير قطر تصريحات حول العلاقة مع ترامب، وتوتر في العلاقات مع والإمارات والبحرين والموقف من “” و”حماس” وإيران.