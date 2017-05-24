ابتلع ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, لسانه لبعض الوقت بعد أن أطلقته الامارات ليهاجم قطر, ثم عاد ليغرد مهاجما قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد.

وقال خلفان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إعلان قطر رسميا بأن هناك اختراق حدث يجب القبول به طالما أن ذلك حدث فعلًا”.

اعلان قطر رسميا بان هناك اختراق حدث يجب القبول به طالما ان ذلك حدث فعلا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 24, 2017

وأوقف خلفان هنا التغريد لمدة ساعة كاملة ثم عاد إلى اسطوانته المشروخة بالحديث عن #تصريحات_تميم ومحاولة الاصطياد في الماء العكر.

وبدى خلفان المعروف عنه تغريداته المثيرة للجدل وكأنه واعظ يعطي النصائح لأمير قطر.. قائلاً ” تعاون قطر مع ايران والإخوان وحماس لا يخدم الأمن في المنطقة والعالم ولكن يخدم الجماعات والأنظمة الشريرة مع احترامي البالغ للسياسة القطرية “.

تعاون قطر مع ايران والإخوان وحماس لا يخدم الأمن في المنطقة والعالم ولكن يخدم الجماعات والأنظمة الشريرة مع احترامي البالغ للسياسة القطرية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 24, 2017

وأضاف في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على تويتر.. ” التغريد خارج السرب الإسلامي والعربي والعالمي.. من اجل ايران يحرق تعاون المسلمين والعرب والامريكان.. أين الحكمة ؟ “.

التغريد خارج السرب الإسلامي والعربي والعالمي..من اجل ايران يحرق تعاون المسلمين والعرب والامريكان..أين الحكمة ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 24, 2017

ورغم النفي القطري الا أن خلفان يريد اثارة الفتن بتغريداته لارضاء أبناء زايد ومخططاتهم فقال ” دول الجوار اصبحت مصدر تهديد لقطر..وايران الحصن الآمن !! اين الحكمة ؟

دول الجوار اصبحت مصدر تهديد لقطر..وايران الحصن الآمن !! اين الحكمة ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 24, 2017

حماس تقول فتح الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني..قطر تقول حماس الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني !! اين الحكمة ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 24, 2017

هل اصبح بشارة عضو الكنيست أكثر منا حرصا على أمن قطر والمنطقة الخليجية…اين الحكمة ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 24, 2017

التعاون القطري الايراني العسكري طعنة موجعة للتعاون الخليجي ولقمم الرياض الثلاثة الناجحة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 24, 2017

خروج القطار القطري عن سكة الإجماع الدولي في التصدي للإرهاب خروج غير محمود النتائج..اين الحكمة ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 24, 2017

العالم يقول ايران ترعى الإرهاب بالأدلة القاطعة…اين الحكمة ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 24, 2017

لو كان فعلا هذا الشعور سائدا…الخوف من دول الجوار…تطلب بناء قاعدة امريكية لحماية قطر من جيرانها..هذا كلام لا يقال..اين الحكمة ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 24, 2017

ايران لا تهدد أمن قطر…اخوان شما واخوان نورة يهددونه !! أفا ما يصير — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 24, 2017

فيه شئ غلط في هذا التوجه القطري المغاير لسياسة الخليج والعرب والغرب..اين الغلط ؟ لا أدري..اين الحكمة ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 24, 2017

تتألف قطر من ١٥ قبيلة ٨ قبائل اصول إماراتية و٧ قبائل اصول سعودية ..انتم اهلنا..اين الحكمة؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 24, 2017

وكان مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر سيف بن أحمد آل ثاني، قال إن موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) تم اختراقه من قِبل جهة غير معروفة حتى الآن، ونشر تصريح مغلوط لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد حضوره حفل تخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية.

وكان الخبر قد نسب لأمير قطر تصريحات حول العلاقة مع ترامب، وتوتر في العلاقات مع مصر والإمارات والبحرين والموقف من “الإخوان المسلمين” و”حماس” وإيران.