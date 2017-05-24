سخرت الإعلامية السورية، ديما أبودان، من الرئيس المصري عبد الفتح السيسي، بسبب تصريحاته التي أدلى بها قائلا: “منبقاش رجالة وعندنا مروءة لما حد يمد ايده على ارض بلده وانسيبهاله” خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة دمياط، أمس الثلاثاء.

وقالت “أبودان” خلال تقديمها برنامج “صباح الشرق” المذاع على قناة “الشرق” ساخرة من التصريحات: ” يا ترى وين كانت رجولته لما باع تيران وصنافير للسعودية”، مضيفة “بتحس أنه معه انفصام في الشخصية…حسبي الله ونعم الوكيل”.

زكان السيسي قد شن هجوما على جميع المعتدين على أراضي الدولة، متوعدا الجميع بأنه ستم تطبيق القانون عليهم واسترجاع جميع الأراضي بغض النظر عن هؤلاء المعتدين.